Lord Of The Lost geben Anfang Mai 2026 zusammen mit Dogma und League Of Distortion drei Konzerttermine in Deutschland.

METAL HAMMER präsentiert: Lord Of The Lost + Dogma + League Of Distortion - Tour 2026 07.05. Herford, X 08.05. Köln, Carlswerk 09.05. Stuttgart, LKA/Longhorn Tickets unter www.metal-hammer.de/tickets (ab 24.10., 12 Uhr) — Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.