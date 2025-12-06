Heavysaurus legen nach: Neuauflage des POMMESGABEL-Albums mit acht neuen Songs und noch mehr Tourdaten für 2026!

Die Kinder wollen noch mehr rocken, und am liebsten mit Heavysaurus! Dahinter verbergen sich vier Dinosaurier und ein Drache, die Rock-Musik für die ganze Familie in die Ohren und auf die Bühne bringen – ein echtes und kindgerechtes Live-Erlebnis mit bombastischer Show. Nach dem sensationellen Einstieg von POMMESGABEL auf Platz elf der deutschen Charts bekommt die Platte am 29.11. eine üppige Neuauflage: POMMESGABEL - RELOAD enthält acht brandneue, unveröffentlichte Songs neben Klassikern wie ‘Flugsaurier’, ‘Laser Ninja’ und ‘Der haarige Kobold (feat. Saltatio Mortis)’. Dazu gibt es ein neues dinotastisches Artwork und drei Formate: CD, CD mit Freundebuch und CD mit…