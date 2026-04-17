Es gibt eine neue Allianz zwischen den Metal-Helden Sabaton und der Firma Wargaming im taktischen Seeschlacht-Multiplayer-Spiel ‘World Of Warships’.

Das komplette Special über Wargaming findet ihr in der METAL HAMMER-Aprilausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Stahl auf Stahl Dass ‘World Of Warships’ ausgerechnet viele Metalheads anzieht, ist kein Zufall. Geschichte und epische Schlachten finden in beiden Welten Anklang. Wargaming hat diese Schnittmenge früh erkannt und die Zusammenarbeit mit Gastauftritten, exklusiven Inhalten, Musikvideos und sogar In-Game-Events systematisch ausgebaut. An vorderster Front mit dabei: Sabaton. Die schwedische Power Metal-Größe schrieb 2019 mit ‘Bismarck’ (THE GREAT WAR, 2019) einen Song für ‘World Of Warships’, der die Geschichte…