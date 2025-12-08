Mit der Blutspende-Initiative Pay With Your Blood und dem „Bloody X-Mas Markt“ an der Berliner Charité retten die Macher des Wacken Open Air aktiv Leben.

METAL HAMMER: Holger, die Initiative „Pay With Your Blood" findet 2025 zum zweiten Mal statt. Wer Blut spendet, darf diesmal ein Konzert der Deutschlandtournee von Heaven Shall Burn 2026 kostenlos besuchen – Blut gegen Ticket. Wann und wie ist die Idee dazu entstanden? Holger Hübner: Die Idee zu „Pay With Your Blood" entstand letztes Jahr. Wir haben das Projekt zuerst bei einer Wacken-Warm-up-Show im Turock in Essen…