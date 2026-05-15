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Boko Yout live in Berlin 28.08.2026

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Künstler: Boko Yout

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Till Lindemann gewinnt erneut gegen Kiepenheuer & Witsch
Till Lindemann während einer Solo-Show beim Resurrection Fest am 26. Juni 2025 im spanischen Viveiro
Rammstein-Frontmann Till Lindemann konnte sich vor Gericht erneut gegen den Verlag Kiepenheuer & Witsch durchsetzen.
Bereits im April 2025 hatte das Landgericht Köln entschieden, dass die Kündigung, die der Verlag Kiepenheuer & Witsch am 2. Juni 2023 gegenüber Till Lindemann ausgesprochen hatte, unzulässig gewesen ist. Gegen dieses Urteil legte Kiepenheuer & Witsch Berufung ein (Az.: 6 U 65/25), die das Oberlandesgericht Köln nun am 24. April 2026 zurückgewiesen und die Entscheidung des Landgerichts Köln bestätigt hat, teilen die Lichte Rechtsanwälte in einer Pressemitteilung mit. Erneuter Sieg "Wie schon das Landgericht Köln gelangte auch das Oberlandesgericht Köln zu der Auffassung, dass für Kiepenheuer & Witsch kein Kündigungsgrund bestand", heißt es darin. "Weder das Video zu ‘Till The…
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