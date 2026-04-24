Anthrax sollen dieses Jahr ihr erstes Album seit zehn Jahren veröffentlichen und können ihre Vorfreude kaum zügeln.

Das neue Anthrax-Werk wird nicht nur von den Fans mit Spannung erwartet. Anthrax selbst äußern sich in Interviews ebenfalls mit großer Vorfreude, auch wenn noch nicht genau feststeht, wann die Platte wirklich erscheinen soll. Gitarrist Scott Ian sprach mit Andrew Slaidins von The Rockpit über das neue Album. Noch dieses Jahr Ian: "Die Platte kommt noch dieses Jahr. Ich werde dir nicht sagen, wann, aber ich kann dir schon verraten, dass es bald eine Ankündigung geben wird. Wir wollen auf jeden Fall, dass die Platte dieses Jahr erscheint. Unser Fokus liegt darauf, dass wir unser erstes Album seit 2016 rausbringen.…