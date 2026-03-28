Mit William Shatner und Rob Halford tun sich zwei Legenden auf ihrem Gebiet für eine Kollaboration zusammen.

‘Star Trek’- und ‘Raumschiff Enterprise’-Ikone William Shatner hatte kürzlich bereits ein neues Studioalbum angekündigt, auf dem er sich harten Klängen widmet. Nun hat der 95-Jährige einen musikalischen Stargast preisgegeben: Kein Geringerer als Metal-Gott Rob Halford höchstpersönlich unterstützt den Schauspieler bei dessen Neuinterpretation des Judas Priest-Klassikers ‘You’ve Got Another Thing Comin’’. Mit 95 ist noch lange nicht Schluss "Mich haben die Energie und das Storytelling des Heavy Metal schon immer angezogen", erläutert William Shatner. "Mit Rob Halford bei diesem Track zusammenzuarbeiten, erweckt diese Intensität auf eine Weise zum Leben, die sich sowohl zeitlos als auch komplett neu anfühlt." Brian Perera, Gründer…