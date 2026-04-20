Bei den "Juno"-Awards in Kanada traten Rush erstmals mit der deutschen Ausnahmeschlagzeugerin Anika Nilles auf.

Mit einem Überraschungsauftritt eröffneten Rush die Zeremonie der kanadischen "Juno"-Awards und stellten damit offiziell ihre neue Schlagzeugerin Anika Nilles vor. Die Prog-Rocker hatten ihren Fans davor nur in einem Newsletter den Hinweis gegeben, sie sollten am Sonntagabend einschalten. Erster Song, erstes Album Diesen besonderen Moment feierten sie mit dem ersten Lied ihrer Band-betitelten ersten Platte: ‘Finding My Way’ (1974). Später, als die Band gefragt wurde, wieso sie diesen Song ausgewählt hat, antwortete Sänger und Bassist Geddy Lee: „Man sollte uns wirklich nicht fragen, welchen Song wir spielen wollen. Es ist für uns fast unmöglich, nur einen einzigen Song auszuwählen, allein,…