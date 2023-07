Tank-Ikone Algy Ward hat das Zeitliche gesegnet. Der britische Heavy-Metaller war anscheinend schon seit einiger Zeit ernsthaft erkrankt.

Alasdair Mackie Ward aka Algy Ward weilt nicht mehr unter uns. Der Gründer und Frontmann der britischen Heavy Metal-Veteranen Tank ist gestorben. Der Musiker wurde lediglich 63 Jahre alt. Berichten zufolge verschied Algy am 17. Mai in einem Krankenhaus in Tunbridge Wells in der Grafschaft Kent. Er laborierte offenbar schon seit einiger Zeit an ernsthaften gesundheitlichen Problemen. Szene-Institution Die traurige Nachricht überbrachte Tank-Gitarrist Mick Tucker in den Sozialen Medien. "Ruhe in Frieden, Algy Ward... Ich habe gerade die traurige Neuigkeit vernommen, dass mein alter Band-Kollege am Mittwoch im Krankenhaus gestorben ist. Wir bildeten ein fabelhaftes Songwritingteam, als ich 1983 bei…