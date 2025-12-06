Überraschung: Udo Dirkschneider hat seinen neuen Gitarristen beim österreichischen Schlager-Star Andreas Gabalier gefunden.

Die Wege von U.D.O. und Dirkschneider und Gitarrist Andrey Smirnov haben sich bekanntlich kürzlich getrennt. Nun können die beiden Bands des früheren Accept-Frontmanns Udo Dirkschneider einen Neuzugang an den sechs Saiten vermelden — und dabei bedienen sie sich an einem großen Namen. Allerdings nicht aus dem Metal-Bereich, sondern der Volksmusik — oder, genauer gesagt: Aus dem Volks-Rock’n’Roll. Tolle Energie Denn Alen Brentini, der neue Saitenhexer von Udo Dirkschneider, hat bis vor Kurzem noch bei keinem Geringeren als Andreas Gabalier musiziert. In ihrer Mitteilung schweigen sich Bassist Peter Baltes und Co., welcher im zugehörigen Video das Wort ergreift, darüber aus. "Wir…