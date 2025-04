Für sein neues Album hat sich der einstige Kiss-Schlagzeuger Peter Criss tatkräftige wie prominente Unterstützung geholt.

Original-Kiss-Schlagzeuger Peter Criss veröffentlicht im Herbst ein neues Soloalbum. Auf der von Barry Pointer koproduzierten Platte ist der 79-Jährige gemeinsam mit Billy Sheehan (The Winery Dogs, Mr. Big) und Matthew Montgomery alias Piggy D. (Marilyn Manson, Ex-Rob Zombie, Murderdolls) am Bass, John 5 (Mötley Crüe, Ex-Marilyn Manson) und Mike McLaughlin an der Gitarre und Paul Shaffer am Klavier zu hören. Julian Gill, der seit Mitte der Neunziger Jahre die Website KissFAQ.com betreibt, veröffentlichte jüngst eine Videobotschaft, in der Peter Criss ankündigt: „Ich habe mein neues Rock’n’Roll-Album für euch von der Kiss Army, das im Herbst erscheint. Ich hoffe wirklich, dass…