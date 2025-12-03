Gojira-Frontmann Joseph Duplantier musste sich einer kleinen Handoperation unterziehen, ist aber auf dem Weg der Besserung.

Gojira müssen eine Weile ohne die Gitarrenkünste ihres Frontmanns Joe Duplantier auskommen. Der Musiker musste sich nach einer leichten Verletzung einer Hand-OP unterziehen, wie er auf Instagram postete. Greg Kubacki von Car Bomb soll für ihn bei den nächsten Konzerten in Frankreich einspringen. Helfende Hand Duplantier schreibt: "Hey! Ich habe mich vor ein paar Wochen an der Hand verletzt. Nach einer kleinen Operation bin ich auf dem Weg der Besserung, aber ich werde auf der nächsten Tournee in Frankreich nicht alle Gitarren-Parts spielen können. Aber keine Sorge, wir haben als 'helfende Hand' unseren guten Freund Greg von den unglaublichen Car Bomb…