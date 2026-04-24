An seinem heutigen Geburtstag werfen wir einen Rückblick auf das Leben von Maynard James Keenan, seine Liebe für Musik und Wein.

Maynard James Keenan, geboren am 17. April 1964 als James Herbert Keenan, ist ein Künstler, der sich nie mit einer einzigen Rolle zufriedengegeben hat. Heute kennt man ihn als Frontmann von Tool, A Perfect Circle und Puscifer, als US‑amerikanischen Musiker mit Kultstatus und als Winzer, der in Arizona ein eigenes Weinimperium aufgebaut hat. Doch bevor er zu dieser vielschichtigen Figur wurde, war sein Leben geprägt von Brüchen und frühen Erschütterungen. Anlässlich seines heutigen Geburtstags blicken wir zurück auf sein bisheriges Leben. Kindheit und prägendstes Erlebnis Aufgewachsen in Ohio als Einzelkind, erlebte er mit vier Jahren die Scheidung seiner Eltern und…