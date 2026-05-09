Nicko McBrain glaubt, dass höhere Mächte im Spiel waren, als Bruce Dickinson 1999 wieder bei Iron Maiden einstieg und Adrian Smith mitbrachte.

Seit 27 Jahren ist Bruce Dickinson nun schon wieder festes Mitglied bei Iron Maiden. In einem aktuellen Interview mit dem Kerrang!-Magazin hat sich nun Schlagzeuger Nicko McBrain (welcher bekanntlich nicht mehr mit der Band live auftritt) an den Augenblick der Rückkehr der "air raid siren" erinnert. Für den 73-Jährigen war es schlichtweg Gottes Fügung — auch wenn ihm der Alleingang seines Kumpels damals überhaupt nicht geschmeckt hat. Was raus muss, muss raus 1993 entschloss sich Dickinson, sich erst einmal auf seine Solokarriere zu konzentrieren. Bei Iron Maiden stand fortan ein gewisser Blaze Bayley am Mikro — bis Bruce eben doch…