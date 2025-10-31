Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Deep Purple live in Coburg 27.06.2026

teilen
mailen
teilen

Künstler: Deep Purple

Nach Tickets suchen

Karte und Anfahrt

teilen
mailen
teilen
AC/DC: Märklin bringt BLACK ICE-Lokomotive auf den Markt
DERBY, UNITED KINGDOM - JUNE 11: Angus Young mit AC/DC am 11. Juni 2010 beim Download Festival in Donington Park
Fans von Modelleisenbahnen aufgemerkt: In Anlehnung an den ‘Rock 'n' Roll Train’ von AC/DC hat Märklin ein paar Züge für euch!
AC/DC sind Kult -- daher erfreuen sich jegliche Konsumgüter, auf denen das Logo von Angus Young und Co. prangt, stets großer Beliebtheit. Das wird bei den besonderen Zügen von Märklin sicherlich ebenfalls der Fall sein. Der Modelleisenbahnhersteller hat nämlich nun eine Lokomotive und drei Wagen im Sortiment, die an die Tournee zum BLACK ICE-Album aus dem Jahr 2008 erinnern. Darauf gab es bekanntlich den Song ‘Rock 'n' Roll Train’. Rockgeschichte fürs Zuhause "AC/DC-Fans, haltet eure Hörner fest!", informiert Märklin. "Die Legende ist zurück – und sie rollt auf Schienen! Die lang ersehnte AC/DC-Black Ice-Lokomotive wird endlich vorgestellt und ist bereit,…
Weiterlesen
Zur Startseite