Rock-Legende Alice Cooper spricht über körperlichen Verschleiß im Alter, betont jedoch erneut, dass Ruhestand für ihn ein Fremdwort sei.

Seit über 60 Jahren steht Alice Cooper auf der Bühne. Erst dieses Jahr formierte sich die Ursprungsbesetzung der Alice Cooper Group von 1968 neu und veröffentlichte THE REVENGE OF ALICE COOPER. Obendrein ist der 77-Jährige gefühlt permanent mit seiner aktuellen Band auf Tour – und wenn nicht, dann mit seinen Kumpels von den Hollywood Vampires. Zum wiederholten Mal fragte Eddie Trunk von SiriusXM den Altmeister des Schock-Rocks daher, ob er sich jemals eine Abschiedstournee vorstellen könne. Vollblutmusiker und das Alter „Ruhestand ist für mich ein Fremdwort“, betont Cooper. „Es gibt eine Gruppe von Musikern, die ich als Vollblutmusiker bezeichne. Dazu…