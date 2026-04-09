Während sich Nita Strauss auf die Geburt ihres ersten Kindes einstellt, springt bei Alice Cooper eine gewisse Anna Cara ein.

Nita Strauss ist bekanntlich schwanger und erwartet diesen Sommer ihr erstes Kind. Aus diesem Grund tritt die Gitarristin kürzer und ist bei den Konzerten von Alice Cooper derzeit nicht mit von der Partie. Um die Lücke in der Band des Schock-Rockers zeitweise zu schließen, hat die 39-Jährige eine Vertretung an den sechs Saiten organisiert. Die britische Anna Clara springt aktuell für Nita ein. Talentierte Nachwuchskünstlerin Die Ersatzgitarristin ist 22 Jahre alt und stammt aus dem englischen Newcastle. Bislang hat sich die Musikern mit kurzen Videoclips auf unter anderem Instagram einen Namen gemacht. Zuvor hat sie bereits mit Marc Storace (Krokus)…