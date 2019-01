Udo Dirkschneider tritt mit kaputtem Knie auf

Foto: Severin Schweiger. All rights reserved.

Am gestrigen Sonntag fiel in Madrid der Startschuss für die Tour zum neuen U.D.O.-Album STEELFACTORY. Kurz davor informierte die Band jedoch die Fans, dass ihr Frontmann und Band-Leader Udo Dirkschneider trotz eines „ernsten gesundheitlichen Problems“ die Konzertreise spielen will und damit den Rat seiner Ärzte ignoriert. Der wunde Punkt: sein Knie.

Via Facebook schrieben U.D.O. und Udo Dirkschneider:

„Liebe U.D.O.-Fans, unglücklicherweise müssen wir euch mitteilen, dass Udo seit dem frühen Januar ein ernstes gesundheitliches Problem hat. Er hat Schmerzen in seinem linken Knie und konnte für eine lange Zeit überhaupt nicht laufen. Udo hat verschiedene Spezialisten in Russland, Deutschland und auf Ibiza konsultiert und befindet sich nun auf dem Weg der Besserung. Aber er ist immer noch gehandikapt und kann sich nicht so viel bewegen, sonst hat er Schmerzen.

STEELFACTORY von u.d.o. jetzt bei amazon kaufen!

Gegen alle Ratschläge der Ärzte hat Udo Dirkschneider entschieden, die Tournee zu spielen und nicht zu verschieben. Denn er hasst es, seine Fans im Stich zu lassen. Doch das bedeutet, dass er ein bisschen benachteiligt auf der Bühne sein wird und sich nicht so viel bewegen kann. Das tut uns leid, aber wir sind immer noch der Meinung, dass es so besser ist als die komplette Tour zu verschieben. Danke, und wir sehen uns alle auf Tour!“

Neben dem mittlerweile 66-jährigen ehemaligen Accept-Sänger musizieren in U.D.O. Dirkschneiders Sohn Sven (Schlagzeug), Andrey Smirnov und Dee Dammers (Gitarren) sowie Tilen Hudrap (Bass). Letzterer stieß für Fitty Wienhold zur Band, der im Dezember seinen Hut genommen hatte, um fortan ein anderes Leben zu führen. Das jüngste U.D.O.-Werk STEELFACTORY erschien im August 2018.

Nachdem der gebürtiger Wuppertaler zuletzt unter dem Banner „Dirkschneider“ mit Accept-Songs Live-Erfolge feierte, stehen nun wieder ausschließlich U.D.O.-Stücke auf dem Programm.

METAL HAMMER präsentiert:

U.D.O. + Reece + Dead City Ruins (*) + Red Partizan (#) – Tour 2019



01.02. Heidelberg, Halle 02 (*)

02.02. Regensburg, Eventhall Airport (*)

03.02. Stuttgart, LKA/Longhorn (*)

06.02. München, Backstage (*)

08.02. Memmingen, Kaminwerk (*)

09.02. Schwalmstadt, Festhalle Treysa (*)

10.02. Leipzig, Felsenkeller (*)

12.02. Bochum, Matrix (*)

13.02. Hannover, Capitol (*)

19.02. Hamburg, Gruenspan (*)

20.02. Nürnberg, Löwensaal (*)

03.03. Berlin, Kesselhaus (#)

Karten zur Tour unter www.metal-hammer.de/tickets.