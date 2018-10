U.D.O.: Das sind die Neuen an Gitarre und Bass

Welche Idole die beiden haben und was für Gedanken ihnen durch den Kopf gehen, wenn sie vom Tod anderer Musiker erfahren, erzählen Doro und Udo im Interview.

Das komplette exklusive Doppel-Interview mit Doro Pesch und Udo Dirkschneider findet ihr in unserer aktuellen METAL HAMMER-Septemberausgabe! Viele Fans haben natürlich einen ganz anderen Blick auf euch beide, für viele seid ihr Idole. Doro, du hast auf deiner Platte einen Song mit Warrel Dane aufgenommen, auch Lemmy spielt eine Rolle. Habt ihr selbst noch Idole? Doro: Für mich war das tatsächlich Lemmy. Ich habe ihn so sehr verehrt und geliebt. So einen wie ihn findet man heute einfach nicht mehr. Udo: Bei mir war es Dio. Mit Ronnie habe ich so oft in Hotels ohne Ende gequatscht, wir waren immer…