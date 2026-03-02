Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Die Toten Hosen live in Graz 23.06.2027

teilen
mailen
teilen

Künstler: Die Toten Hosen

Nach Tickets suchen

Karte und Anfahrt

teilen
mailen
teilen
Hunderte verkleiden sich bei Mardi Gras als Ozzy
Ozzy Osbourne beim Ozzfest 2010 in London
Bei einer Karnevalsparade in New Orleans sind zahlreiche Menschen als Black Sabbath-Ikone Ozzy Osbourne gegangen.
Fasching und Karneval sind mit dem heutigen Aschermittwoch vorüber — dennoch lohnt es sich zurückzublicken auf eine gelungene Idee, die einige Leute in New Orleans hatten. Beim traditionellen Mardi Gras-Umzug haben sich nämlich viele Menschen als Ozzy Osbourne verkleidet. In einem in den Sozialen Medien zu sehenden Video marschiert eine Karnevalstruppe namens "Dead Rock Stars" im Rahmen der "Krewe Of Muses"-Parade mit einem zu Ehren der Black Sabbath-Legende gestalteten Umzugswagen und entsprechenden Fahnen durch die Stadt. Es kann nur einen geben Der Zeremonienmeister hatte sich überdies als Sharon Osbourne verkleidet. Die echte Witwe des "Prinzen der Dunkelheit" soll laut Loudwire…
Weiterlesen
Zur Startseite