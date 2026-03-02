Bei einer Karnevalsparade in New Orleans sind zahlreiche Menschen als Black Sabbath-Ikone Ozzy Osbourne gegangen.

Fasching und Karneval sind mit dem heutigen Aschermittwoch vorüber — dennoch lohnt es sich zurückzublicken auf eine gelungene Idee, die einige Leute in New Orleans hatten. Beim traditionellen Mardi Gras-Umzug haben sich nämlich viele Menschen als Ozzy Osbourne verkleidet. In einem in den Sozialen Medien zu sehenden Video marschiert eine Karnevalstruppe namens "Dead Rock Stars" im Rahmen der "Krewe Of Muses"-Parade mit einem zu Ehren der Black Sabbath-Legende gestalteten Umzugswagen und entsprechenden Fahnen durch die Stadt. Es kann nur einen geben Der Zeremonienmeister hatte sich überdies als Sharon Osbourne verkleidet. Die echte Witwe des "Prinzen der Dunkelheit" soll laut Loudwire…