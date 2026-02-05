Ende 2025 haben Guns N’ Roses zwei neue Singles veröffentlicht. Wie es um ein komplettes Album steht, verrät jetzt Saitenhexer Slash.

Von März bis September sind Guns N’ Roses auf großer Welttournee, bei der sicher auch die beiden neuesten Kompostionen ‘Atlas’ und ‘Nothin’ präsentiert werden. Nun ist Zeit bekanntlich ein rares Gut. Dennoch wurde Gitarrist Slash im Interview mit Audacy gefragt, ob und wann Fans mit einem kompletten Album rechnen können. Eine Frage der Zeit Dem Gitarristen zufolge habe die Band bereits „haufenweise Zeug geschrieben“. Das Material müsse nur noch ausgewertet und aufgenommen werden. Dies sei jedoch noch in Planung. „Es wird wahrscheinlich bald so weit sein, denn wir haben bereits so viel anderes Zeug veröffentlicht und waren fast das ganze…