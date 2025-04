Courtney LaPlante erklärt, dass jedes Spiritbox-Werk einem Konzept folgt und deckt auf, was hinter ihrem neuen Werk TSUNAMI SEA steckt.

Anfang März veröffentlichte die jüngst für einen Grammy nominierte Band Spiritbox ihr zweites Album TSUNAMI SEA. In einem neuen Interview mit den australischen Magazin Heavy spricht Frontfrau Courtney LaPlante nun über die Details, die sich in dem Werk verstecken. "Darin steckt eine Menge Arbeit", meint die Sängerin. "Wenn man ein Album produziert, ist der herkömmliche Weg, Spannung aufzubauen. Man möchte, dass es viele Menschen hören, also fängt man früh an, Werbung dafür zu machen. Es wird zu einem riesigen Projekt. Jetzt kommt der spaßige Teil, auf den ich mich am meisten freue: Endlich kann es jeder hören." Das Konzept des…