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Dirty Sound Magnet live in Stuttgart 26.06.2026

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Künstler: Dirty Sound Magnet

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Limp Bizkit haben einen Teil ihrer DNS verloren
Limp Bizkit im Backstage-Bereich beim Lollapalooza 2021 in Chicago: Sam Rivers, Wes Borland, DJ Lethal und Fred Durst (v.l.)
Limp Bizkit-Gitarrist Wes Borland ist rund ein halbes Jahr nach dem Tod von Sam Rivers immer noch sehr angefasst ob des Trauerfalls.
Limp Bizkit hatten im Oktober 2025 den unvermittelten Verlust ihres Bassisten Sam Rivers im viel zu jungen Alter von 48 Jahren zu beklagen. Gitarrist Wes Borland hat nun in einem Interview, bei dem er eigentlich seine neue Signature-Gitarre — die Jackson King V KV — vorgestellt hat, über den Ableben des Gründungsmitglieds gesprochen. Dabei zeigte sich, dass der Todesfall dem 51-Jährigen immer noch sehr nahe geht. Unersetzlich "Er war wie ein Familienmitglied", erinnert sich der Riff-Schmied von Limp Bizkit. "Ich versuche, nicht zu weinen. Es ist, als hätten wir einen Teil unserer DNS verloren. Es fällt mir im Moment einfach…
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