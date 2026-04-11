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Künstler: Dornenreich

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Alice Cooper und Ehefrau haben ihr Ehegelöbnis erneuert
Alice Cooper - Hanns-Martin-Schleyer-Halle Stuttgart - 8-11-2015_0015
Alice Cooper und seine Frau Sheryl feierten kürzlich Goldene Hochzeit. Zu diesem Anlass gaben sie sich erneut das Ja-Wort.
Die Ehe zwischen Alice Cooper und Sheryl Cooper (gebürtig Goddard) gehört wohl zu den langlebigsten im Rock-Business. Am 21. März beging das Paar seinen 50. Hochzeitstag. Während einer Zeremonie in der historischen Wrigley Mansion in Phoenix, Arizona erneuerten Alice und Sheryl ihr Eheversprechen. In guten, wie in schlechten Zeiten Vor 220 Gästen, darunter ihre drei Kinder – Calico (44), Dashiell „Dash“ (41) und Sonora (33) – sowie ihren Enkelkinder, vollzog Sheryls 92-jähriger Vater William Goddard die Trauung. Goddard, der wie Coopers Vaters einst ein Priester war, hatte diese Rolle bereits bei der Trauung 1976 inne. Die Coopers lernten sich nur…
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