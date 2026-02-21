Die Berliner Konzertkasse KoKa36 muss überraschend Insolvenz anmelden. Das hat schwere Auswirkungen für SO36 und weitere Clubs.

Schon am 11. Februar meldete das Amtsgericht Charlottenburg in Berlin ein vorläufiges Insolvenzverfahren für die berühmte Konzertkasse KoKa36 an. Clubs wie das legendäre SO36, Lido oder Astra Kulturhaus werden von dem Verfahren in finanzielle Mitleidenschaft gezogen. Das SO36 bittet nun mit einem Spendenaufruf um Hilfe. Finanzieller Rückschlag In einem Instagram-Post des Clubs heißt es: "Am 11.2. hat die uns seit vielen Jahren eng verbundene Konzertkasse KoKa36 unerwartet Insolvenz angemeldet. Nach dem überraschenden Tod des Inhabers, der die Berliner Club-Landschaft seit Jahrzehnten unterstützt hatte, gab es leider keine Zukunft mehr für diese Institution." Durch die Insolvenz verliert das SO36 laut eigenen…