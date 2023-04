Bruce Dickinson ist zum dritten Mal verlobt

Iron Maiden-Frontmann Bruce Dickinson 2018 bei der Vorstellung seines Buches "What Does This Button Do?" in Köln

Bruce Dickinson will wieder heiraten. Der Frontmann von Iron Maiden und seine Freundin Leana Dolci haben sich verlobt. Dies plauderte der 64-Jährige mal eben so nebenbei im Interview mit dem bosnisch-herzegowinischen Fernsehsender N1 aus (siehe Video unten). Eigentlich drehte sich das Gespräch um seinen Auftritt am 22. März 2023 in Sarajewo, bei dem er Jon Lords ‘Concerto For Group And Orchestra’ aufführte.

Die schöne Seite Sarajewos

Der Interviewer erwähnte, dass Sarajewo seine Heimat sei. Bruce Dickinson spielte 1994 bekanntlich ein Konzert mit seiner Solo-Band in der kriegsgeschundenen Stadt und entgegnete darauf: „Meine Verlobte kommt [zum Konzert – Anm.d.A]. Sie ist Französin und war noch nie hier. Als ich reingefahren bin [in die Stadt], habe ich gehofft, ich könnte ihr sagen: ‚Okay, das hier ist die Proleterskih Brigada [früher Name eine Straße in Sarajewo]‘ und so weiter, und so fort. Aber nein, wir haben einen anderen Weg genommen. Doch ich hoffe, dass sie etwas Zeit hat, um sich die Stadt anzuschauen. Nicht nur die schlimmen Orte, sondern auch die wunderschönen Gegenden von Sarajewo.“

Bevor Bruce Dickinson mit der Fitnesstrainerin Leana Dolci zusammenkam, war er bis 2019 mit seiner zweiten Frau Patrice „Paddy“ Bowden verheiratet. Paddy wurde im Mai 2020 tot in ihrem einst gemeinsamen Zuhause in Chiswick in West London aufgefunden – „nach einem tragischen Unfall“, wie es hieß. Als die Rettungssanitäter vor Ort eintrafen, konnten sie nur noch den Tod von Bowden feststellen. Dickinson und Patrice hatten sich 1990 das Ja-Wort gegeben und drei gemeinsame Kinder: Austin, Griffin und Kia. Zuvor war der Iron Maiden-Sänger mit Erica „Jane“ Barnett liiert.

