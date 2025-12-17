Bon Jovi kehren nächstes Jahr zurück auf die Live-Bühne. Bandchef Jon scheint demnach seine Stimme ausreichend aufgepäppelt zu haben.

Bon Jovi konnten zuletzt immer noch keine Konzerte bestreiten, weil Frontmann Jon Bon Jovi erst vollends seine angeschlagene Stimme auskurieren musste. Nun hat sich das Blatt offenbar gewendet, denn die US-Rocker haben eine Reihe Liveshows für kommendes Jahr angekündigt. So wird das Septett im Sommer 2026 vier Mal im New Yorker Madison Square Garden sowie in Edinburgh, Dublin und London aufspielen. Wieder zurück "In dieser Ankündigung liegt viel Freude", kommentiert Jon Bon Jovi. "Freude darüber, dass wir diese Nächte zusammen mit unseren fantastischen Fans erleben können. Und Freude darüber, dass die Band zusammen sein kann. Ich habe genug Glück, um…