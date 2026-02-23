Skyline und die Wacken Open Air-Ausrichter klagen über den Verlust von Keyboarder Dietmar "Diedel" Wulfgramm.

Aus dem hohen Norden erreichen uns traurige Neuigkeiten: Skyline (die Instanz des Wacken Open Air, bei der auch einst Festival-Macher Thomas Jensen in die vier tiefen Saiten griff) mussten Abschied von einem Band-Mitglied nehmen. So weilt Keyboarder Dietmar "Diedel" Wulfgramm nicht mehr unter den Lebenden. Sowohl die Musikgruppe als auch die zwei Wacken-Bosse Holger Hübner und eben Jensen haben sich daher zu Wort gemeldet. Schmerzlicher Verlust "Diese Zeilen richten sich an alle, die uns nah und über die Musik verbunden sind", heißt im offiziellen Statement von Skyline. "Wir möchten euch mitteilen, dass unser Dietmar, langjähriger enger Freund und Keyboarder unserer…