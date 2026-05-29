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Electric Callboy live in Nürnberg 28.02.2027

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Adresse:
PSD Bank Nürnberg ARENA, Nürnberg
Kurt-Leucht-Weg 11
90471 Nürnberg

Webseite: https://arena-nuernberg.de/

Künstler: Electric Callboy

Ort: PSD Bank Nürnberg ARENA, Nürnberg

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