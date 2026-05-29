Bad Religion nehmen ihre Ruf als Punk-Band ernst und überlegen sich genau, worum es auf einem neuen Album gehen könnte.

Die Punk-Ikonen Bad Religion sind sich ihrer Verantwortung als politische Punk-Band bewusst und überlegen lieber zwei Mal, was sie veröffentlichen wollen. Im Interview mit Chiles Sonar FM, erklärt Bassist Jay Bentley, was passieren müsste, damit die Gruppe einen Nachfolger für AGE OF UNREASON (2019) veröffentlicht. Langwierige Planung "Brett (Gurewitz, Gitarrist - Anm.d.Red.) und Jamie (Miller, Schlagzeuger - Anm.d.Red.) waren letztes Jahr in Jamies Studio und schrieben ein paar Songs. Brett mochte, was er geschrieben hatte, bis wir es aufnahmen. Er nahm es mit nach Hause und entschied, dass er es nicht mehr so gut fand. Er änderte seine Meinung darüber,…