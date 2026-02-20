Toggle menu

Eyehategod live in Osnabrück 15.06.2026

Künstler: Eyehategod

Karte und Anfahrt

Redaktions-Charts 2025: Frank Thießies
Das-Metaljahr-2025
METAL HAMMER-Mitarbeitende, die in den letzten 12 Monaten (vor oder hinter den Kulissen) regelmäßig für uns im Einsatz waren, blicken auf ihr persönliches Jahr zurück. Dabei stellen wir Songs von Ozzy Osbourne nach.
Die besten Alben 2025: Queens Of The Stone Age ALIVE IN THE CATACOMBS (EP) AVTT/PTTN AVTT/PTTN AFI SILVER BLEEDS THE BLACK SUN... Kadavar I JUST WANT TO BE A SOUND/K.A.D.A.V.A.R. Masters Of Reality THE ARCHER Year Of The Goat TRIVIA GODDESS Alice Cooper Group THE REVENGE OF ALICE COOPER Dizzy Reed ROCK ’N’ ROLL CHOSE ME The Hellacopters OVERDRIVER The Wildhearts SATANIC RITES OF THE WILDHEARTS Sämtliche Bestenlisten findet ihr in der aktuellen METAL HAMMER-Januarausgabe. Ihr bekommt METAL HAMMER 01/2026 am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! *** Keine…
