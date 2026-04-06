Die derzeit extrem angesagten mongolischen Folk-Rocker The Hu laden ihre Fans im Herbst zur "Warrior Chant Tour" ein.

The Hu sind im Metal- und Rock-Zirkus mittlerweile ein fester Begriff. Ihren guten Ruf als überragende Liveband werden die Mongolen kommenden Herbst weiter ausbauen. Denn das Quartett (das auf der Bühne von einem Gitarristen, einem Bassisten, einem Schlagzeuger sowie einem Perkussionisten unterstützt wird) begibt sich von Ende September bis Anfang November 2026 auf ausgedehnte Konzertreise durch Europa. Steppenwölfe Hierzulande sind The Hu im Oktober in Hamburg, München, Berlin und Köln zu sehen. Darüber hinaus spielen die Folk-Rocker in Zürich auf. Als Supportact für ihre "Warrior Chant Tour" haben Enkush (Gesang, Pferdekopfgeige), Jaya (Gesang, Blasinstrumente), Galaa (Gesang, Pferfekopfgeige), Temka (Gesang, Tovshuur)…