Mitten in einem neuen Werbespot von Gucci herrscht plötzlich ein ruppigerer Ton, als man ihn in der Luxuswelt erwartet.

Slipknot sind nun endgültig in der Welt der Reichen und Schönen angekommen. Die alteingesessene italienische Luxusmarke Gucci hat einen Teil ihres neuen Werbe-Spots mit Slipknots ‘sic’ (SLIPKNOT, 1999) unterlegt. Der Clip von Jonathan Glazer ist ein leicht surrealer Kurzfilm, in dem Models Artikel aus der neuesten "Generation Gucci"-Kollektion präsentieren. Metal-Motel Das Video beginnt damit, dass ein Model nachts im Hof eines zweistöckigen Motels laut pfeift, um die Aufmerksamkeit anderer Models zu erlangen. Diese strömen perfekt gekleidet (alles Gucci) aus dem Motel und machen sich auf den Weg. Hier läuft im Hintergrund noch das sanftmütige Lied ‘Un bacio e troppo poco’…