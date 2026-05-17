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Forgotten Sons live in Hechingen 28.08.2026

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Adresse:
Domäne, Hechingen

Hechingen

Künstler: Forgotten Sons

Ort: Domäne, Hechingen

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Korn haben fast 40 Songs für neues Album geschrieben
James 'Munky' Shaffer mit Korn beim Pinkpop Festival 2025 im niederländischen Landgraaf
Korn gehen hart mit sich selbst ins Gericht, wenn es darum geht, Musik für den neuen Longplayer zu komponieren.
Korn werkeln schon seit einiger Zeit an einem frischen Studiowerk. Im Gespräch bei Rolling Stone Brasil hat Gitarrist James "Munky" Shaffer einen aktuellen Zwischenstand zum Fortschritt der Machenschaften überbracht. Demnach haben Frontmann Jonathan Davis und Co. beinahe 40 Stücke für den Nachfolger des 2022er-Longplayers REQUIEM komponiert und unzählige Male neu umgemodelt und arrangiert. Höchst selbstkritisch "Es braucht verdammt lange", befindet Munky. "Ich schwöre bei Gott, wir haben wahrscheinlich fast 40 Lieder geschrieben, sind sie durchgegangen und haben sie umgeschrieben, sind sie losgeworden, haben sie auseinandergenommen und wieder zusammengebaut. Es war ein ziemlich langer Prozess, weil wir sehr kritisch dem gegenüber…
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