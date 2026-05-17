Tarja Turunen tut sich schwer damit, alte Nightwish-Lieder anzuhören. Dennoch gibt es ein Lied, das sie gerne mal wieder singen würde.

Die ehemalige Nightwish-Sängerin Tarja Turunen ist offenbar Perfektionistin. Im Interview mit Metal Addiction Webzine offenbart sie, dass sie kein Fan ihrer eigenen Nightwish-Lieder ist, da sie ihre Stimme darauf nicht gerne hört. Außerdem erzählt sie, welches Nightwish-Lied sie doch mal wieder singen würde. Aller Anfang ist schwer Die Sängerin meint: "Vieles habe ich einfach vergessen. Wenn ich mir Alben wie OCEANBORN (1998) oder ANGELS FALL FIRST (1997), das demnächst 30 Jahre alt wird, anschaue, weiß ich, dass ich mich an diese Lieder nicht mehr erinnern kann. Das ist alles schon lange her und es ist für mich sogar schwer, diese Platten…