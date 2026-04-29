Die brasilianischen Power-Metaller Angra haben etwas zu feiern und beenden deshalb ihre fast zweijährige Pause.

Anfang September 2024 hatten Angra angekündigt, sich auf unbestimmte Zeit zurückzuziehen. Damals schrieb die Band, dass die Pause notwendig sei, um „gestärkt und inspiriert zurückkehren können.“ Weiterhin hieß es: „Während dieser Zeit werden sich die Band-Mitglieder anderen persönlichen und beruflichen Projekten widmen. Wir bleiben unseren Fans dabei stets verbunden. Über Social Media halten wir euch auf dem Laufenden und informieren euch über unsere nächsten Schritte.“ Im November vergangenen Jahres vermeldeten Agra, dass Fabio Lione (unter anderem Athena XIX, Ex-Rhapsody Of Fire) den Kader verlässt. Seinen letzten Auftritt mit der Band soll der Italiener am 26. April in São Paulo beim…