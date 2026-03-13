Toggle menu

Frazey Ford live in Wien 16.05.2026

Künstler: Frazey Ford

Trivium schneiden Ex-Drummer Alex Bent aus Live-Aufnahmen
Alex Bent mit Trivium @ Summer Breeze 2023, 17.8.2023
Trivium werden derzeit im Netz heftig kritisiert. Grund dafür ist die mutmaßliche Unkenntlichmachung ihres Ex-Drummers.
Trivium sehen sich derzeit einem Shitstorm gegenüber, nachdem Live-Aufnahmen ihres Auftritts vom Bloodstock Open Air 2025 online gestellt wurden. Diese zeigen zwar die vollständige Festivalshow, doch zahlreichen Zuschauern fiel dabei ein entscheidender Aspekt negativ auf. Ex-Schlagzeuger Alex Bent, der zum Zeitpunkt des Konzerts noch Teil der Band war, ist offenbar weitgehend aus dem Video herausgeschnitten worden. Schwierige Trennung? Auf YouTube und in den Sozialen Netzwerken entzündete sich die Kritik hauptsächlich an dem Fehlen von Nahaufnahmen des ehemaligen Drummers. In vielen Szenen sei Bent nicht zu sehen, so die Vorwürfe. Nutzer sprechen in den Kommentaren von „Gerechtigkeit für Bent”, „großem Respektmangel”…
