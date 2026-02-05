Am 16. Januar veröffentlichen Kreator ihr 16. Studioalbum KRUSHERS OF THE WORLD. Laut Bassist Frédéric Leclercq hat sich das Warten gelohnt.

Frédéric Leclercq zeigt sich im Interview mit Devil's Horns stolz auf das kommende Werk von Kreator, KRUSHERS OF THE WORLD. Dennoch blickt er selbstkritisch auf die jüngere Vergangenheit der Band. Aus gutem Grund, wie er erklärt. Kein Ziel ist hoch genug „Ich finde es großartig, dass wir als Band immer noch auf dem aufsteigenden Ast sind und unseren jetzigen Erfolg stetig ausbauen“, ordnet Leclercq ein. „In Europa sind wir Headliner der meisten Festivals, aber es geht immer noch mehr. Wir veröffentlichen nicht einfach nur ein Album. Ich denke, das tut niemand. Manchmal hat man das Gefühl, manche Leute bringen nur…