Dragonforce haben Verstärkung bekommen — und zwar von niemand geringerer als Ex-Arch Enemy-Frontröhre Alissa White-Gluz.

Nein, heute ist nicht der 1. April. Diese Meldung stimmt tatsächlich: Das ehemalige Arch Enemy-Organ Alissa White-Gluz bereichert Dragonforce als zusätzliche Sängerin neben Frontmann Marc Hudson. Komplett aus dem Nichts kommt diese Paarung nicht, haben die Musiker doch mit ‘Burning Heart’ 2024 schon einen gemeinsamen Song veröffentlicht (zu welchem 2025 ein Video gedreht wurde). Viel vor Des Weiteren feiern die Power-Metaller dieses Jahre das 20. Jubiläum ihres wohl wichtigsten Albums INHUMAN RAMPAGE. Die 2006 erschienene Platte — auf der sich der Trademark-Track ‘Through The Fire And Flames’ findet — stand 23 Wochen lang in den Billboard 200 und wurde mit…