Kleiner Nachschlag zum wunderbaren dritten Frühling der norwegischen Black Metal-Institution, der sich im letzten Album DAEMON manifestierte? Nehme ich gerne, vor allem, wenn er wie diese EP mit einer feinen Überraschung garniert ist. Drei während der Album-Session aufgenommene Songs bringen das Teil auf Betriebstemperatur, von denen vor allem der Opener ‘Voces Ab Alta’ klar in der gleichen Liga wie DAEMON spielt. Doch Mayhem können nicht nur peitschenden, sich wild verrenkenden Black Metal, sondern auch Punk.

Zum Dessert gibt es vier Cover-Versionen, die nicht nur vorzüglich ausgesucht sind, sondern auch bemerkenswert respektvoll und unwiderstehlich eingespielt wurden: Discharge (‘In Defense Of Our Future’), Dead Kennedys (‘Hellnation’), die bis heute schändlich unbekannten Crust-Atavisten Rudimentary Peni (‘Only Death’) sowie die Ramones (‘Commando’) werden geehrt, dass es eine Freude ist. Insbesondere die Dead Kennedys-Nummer ist Wahnsinn, weil der hier gastierende Ex-Sänger Maniac als so perfekte Inkarnation von Jello Biafra auftritt, dass ich verwirrt die Linernotes zu Hand nahm, ob ich irgendwas übersehen hatte…

