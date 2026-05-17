Machine Gun Kelly ist für seine Disstracks bekannt. In einem neuen Lied mit Limp Bizkits Fred Durst geht es um einen alten Freund.

Offenbar ist die Stimmung zwischen Rapper Machine Gun Kelly und seinem (ehemaligen?) Kumpel Yungblud aktuell unterkühlt. In dem neuen Lied, ‘Fix Ur Face’, mit Limp Bizkit-Frontmann Fred Durst, macht Kelly eine Anspielung auf den britischen Sänger. Fans errieten bald, um wen es sich handeln könnte. Nun bestätigt der Rapper den Diss gegen Yungblud im Interview mit Suicide Silence-Gitarrist Chris Garza in dessen Podcast. Disney-Teenie zu Outlaw In der neuesten Single rappt Machine Gun Kelly: "Mickey Mouse kids turned rockstars/Leaving private schools, tryna be outlaws." Fans spekulierten schnell, dass es sich um einen Diss gegen Yungblud handeln könne, da dieser seine Karriere…