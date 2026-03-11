At The Gates bringen im April 2026 das finale Album mit dem im Herbst 2025 gestorbenen Tomas Lindberg am Mikro raus.

Die letzte Neuigkeit von den schwedischen Death Metal-Granden At The Gates war bekanntlich eine traurige: Frontmann Tomas Lindberg war im September 2025 verstorben, nachdem bei ihm das adenoid-zystische Karzinom im Gaumen und in der Speicheldrüse diagnostiziert worden war. Zuvor hatte der Sänger jedoch mit seiner Band noch eifrig an neuem Material geschraubt. Und hierzu meldet sich die Band nun zu Wort: So wird das mittlerweile achte Studiowerk von At The Gates den Titel THE GHOST OF A FUTURE DEAD tragen und am 24. April 2026 über Century Media Records erscheinen. Tribut an Tompa Der Nachfolger des 2021er-Longplayers THE NIGHTMARE OF…