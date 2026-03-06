Randy Blythe will seinen Mitmenschen in positiver Erinnerung bleiben. Inspiriert dazu hat ihn Albert Einstein.

Musiker werden ihren Fans immer auf die ein oder andere Art und Weise in Erinnerung bleiben. Doch Lamb Of God-Frontmann Randy Blythe hat eine klare Vorstellung davon, welchen Eindruck er gerne hinterlassen würde, wie er im Interview mit Rock Sound erklärte. Positives Gesamtbild „Es ist toll, dass wir diese Musik hinterlassen haben und die Leute sie genießen werden, und es ist auch toll, dass ich Bücher, Fotos und all das hinterlassen habe. Aber letztendlich spielt das alles keine Rolle“, sagte Blythe. https://www.youtube.com/watch?v=9jE1ZkP5PRk „Ich habe neulich auf dem Dachboden meines Vaters in ein paar Sachen gekramt, und er gab mir einen…