Im Rahmen ihrer Akustiktournee kommen Dornenreich zusammen mit Vinsta im November für acht Termine in den deutschsprachigen Raum.

Im Vorfeld der Aufnahmen ihres mit Spannung erwarteten neuen Studioalbums kehren Dornenreich 2026 mit ihrem Akustikprogramm auf ausgewählte Bühnen zurück - für wenige exklusive Konzerte und mit einer fein gesponnenen Setlist, die auch Live-Premieren noch nie zuvor gespielter Fan-Favoriten miteinschließen wird. Das für die Musik der Band ureigene Zusammenspiel aus Dynamik, feinfühligen Nuancen und Intensität verleiht den akustischen Bearbeitungen ihrer Lieder dabei eine zusätzliche Ebene an Tiefe und Authentizität. Dornenreichs Ausdruck speist sich aus der geheimnisvollen Intimität des Folk, aus der urwüchsigen Energie von Rock und Metal wie auch aus der Eindringlichkeit klassischer Musik. Das stetige Weiterdenken und Finden frischer…