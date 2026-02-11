Gene Simmons meint, der ehemalige Kiss-Schlagzeuger Peter Criss hatte nichts mit dem Schreibprozess an dem Erfolgshit ‘Beth’ zu tun.

Gene Simmons ist nicht gerade dafür bekannt, sein Umfeld mit seinen Meinungen zu verschonen. Auch im Interview mit Professor Of Rock, nimmt der Kiss-Bassist kein Blatt vor den Mund. Er behauptet, Peter Criss (der ehemalige Schlagzeuger der Schminke-Rocker) sei nicht am Schreibprozess der Ballade ‘Beth’ beteiligt gewesen sein, obwohl sein Name in den Credits steht. Zeit, für die Wahrheit Simmons meint: "Okay, Kinder. Ihr seid nun alle erwachsen, deswegen ist es an der Zeit, für die Wahrheit. Fakt ist: Ich liebe Peter. Wir alle tun das. Familien sind komplex. Ich kenne keine Familie, die nicht streitet, sauer wird, manchmal Jahrzehnte nicht…