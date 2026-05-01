Neben Musik und Tätowieren zockt Frozen Soul-Bassistin Samantha Mobley für ihr Leben gern – hier verrät sie, was genau.

Das komplette Zocker-Rocker-Interview mit Samantha Mobley von Frozen Soul findet ihr in der METAL HAMMER-Maiausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! METAL HAMMER: Wie umfangreich ist deine Spielesammlung? Samantha Mobley: Recht anständig, denke ich. Ich habe zwar über die Jahre viele Spiele verloren, besitze aber zumindest eine Variante jeder Konsole – von NES bis zum aktuellen VR-Modell. Viele meiner Konsolen oder Handhelds lassen sich mit Tausenden Spielen verbinden, dazu habe ich eine ziemlich umfangreiche Steam-Bibliothek. Generell sammle ich SNES- sowie Gameboy-Spiele und besitze mindestens 50-60 physische Titel. MH:…