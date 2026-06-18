60 Bands, 4 Tage, 1 Kreuzfahrtschiff und nur 3.000 Tickets. 70.000 Tons Of Metal geht 2027 in die 15. Runde - in Richtung Dominikanische Republik.

70.000 Tons Of Metal Datum Runde 14 von 70.000 Tons Of Metal wird vom 14. Januar bis zum 18. Januar 2027 von Port Miami, Florida mit Kurs auf die atemberaubende Küste von Puerto Plata in der Dominikanische Republik in See stechen.. Veranstaltungsort https://70000tons.com Preise & Tickets Tickets gibt es an dieser Stelle, Infos zum Public Sale liegen noch keine vor. Bands Die Band-Liste wird regelmäßig aktualisiert. Neu hinzukommende Acts werden fett markiert: Running Order Sobald eine Running Order für das Festival steht, findet ihr sie an dieser Stelle! Weitere Informationen --- Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen…