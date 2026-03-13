Das frühere Arch Enemy-Organ Alissa White-Gluz meldet sich mit zwei Personalien ihrer Soloformation zu Wort.

Arch Enemy und Alissa White-Gluz machen seit 23. November 2025 bekanntlich keine gemeinsame Sache mehr. Während die Sängerin nun ihre eigene Musik verwirklichen und veröffentlichen kann, deuteten Michael Amott und Co. womöglich jüngst an, dass die Melodic Death-Metaller die Alissas Vorgängerin Angela Gossow wieder reaktivieren, welche seit ihrem Rückzug als Managerin der Gruppe fungierte (METAL HAMMER berichtete). Frauen-Power Dieser Aufregung unter den Fans scheint Alissa White-Gluz in nichts nachstehen zu wollen, denn die Musikerin hat selbst spannende Neuigkeiten zu überbringen. Und zwar geht es um die Besetzung ihrer eigenen Band. So postete die Kanadierin am Wochenende ein kurzes Video, das…