Der Thundermother-Ableger The Gems schickt sich an, kommendes Frühjahr seinen zweiten Longplayer YEAR OF THE SNAKE zu veröffentlichen.

The Gems greifen wieder an! Die drei einstigen Thundermother-Mitgliederinnen Guernica Mancini (Gesang), Emlee Johansson (Schlagzeug) und Mona Lindgren (Bass/Gitarre) haben ihr nunmehr zweites Studiowerk im Kasten. Ein Datum für die Veröffentlichung über Napalm Records steht darüber hinaus fest: YEAR OF THE SNAKE wird am 13. März 2026 erscheinen. Im Zuge der Ankündigung ballern die Schwedinnen mit ‘Hot Bait’ eine weitere Single aus dem Longplayer raus (Video siehe unten). Besser als Sex "‘Hot Bait’ ist ein verspielter Shuffle-Song in einer ZZ Top-mäßigen Stimmung über unsere Tage als Single Ladys", kommentieren The Gems. "Es geht um die Aufregung, wenn man endlich das…