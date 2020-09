Metallica: Giftige Schlange nach James Hetfield benannt

View this post on Instagram

Atheris hetfieldi, the newly discovered bush viper species, from Bioko Island, Equatorial Guinea! I had the honour of being the first to illustrate this new species, named after James Hetfield, frontman of Metallica, by the incredible team of Portuguese and American scientists led by Dr. Luis Ceríaco! The scientific paper can be accessed here: https://www.biotaxa.org/Zootaxa/article/view/zootaxa.4838.4.9?fbclid=IwAR39ymr1u4dQPkq3sKqkXi15ionvcNsCbPB6sMdWPab_xwu5j6IWJ1HDNN0 And you can read some magazine articles here: https://metalhammer.pt/atheris-hetfieldi/ https://www.loudersound.com/news/a-species-of-venomous-snake-has-been-named-after-james-hetfield http://blitz.pt/principal/update/2020-08-28-Investigadores-portugueses-dao-o-nome-do-vocalista-dos-Metallica-a-nova-serpente-africana . . . . . . . . #newspecies #atheris #biodiversity #taxonomy #zootaxa #herpetology #metallica #metallicanfans #metallicafamily #heavymetal #atherishetfieldi #illustration #digitalart #scientificillustration #ilustração #nature #natureza