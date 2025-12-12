Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 17.10. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Grailknights und Coroner.

Biohazard Keine Metaphern, Wortspiele oder Euphemismen, Biohazard sind ordentlich angepisst und reden nicht lange um den heißen Brei herum. (Hier weiterlesen) Sabaton LEGENDS ist wieder ein Schritt in die richtige Richtung, auch wenn das Konzept (musikalische Porträts von berühmten Persönlichkeiten) keinen Originalitätspreis verdient. (Hier weiterlesen) Battle Beast Nach den merklich glatteren NO MORE HOLLYWOOD ENDINGS (2019) und CIRCUS OF DOOM (2022) wirkt es so, als hätte das finnische Biest wieder Blut geleckt und wetze häufiger seine Krallen. (Hier weiterlesen) Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier und in der METAL HAMMER-Novemberausgabe. *** Keine METAL HAMMER-Ausgabe verpassen,…